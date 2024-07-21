奧運男籃》僅險勝南蘇丹1分！ 柯瑞受訪點出夢幻隊隱憂

柯瑞（中）。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕美國籃球代表隊在今天的熱身賽中意外僅以1分險勝南蘇丹，對此陣中球星柯瑞（Stephen Curry）在受訪時也特別談到了自己對於美國對目前的看法與當前的隱憂，認為如果今夏想拿下金牌，球隊就必須做出改進。

柯瑞在賽後接受《The Athletic》記者瓦爾登（Joe Vardon）訪問時表示:「如果我們打不出屬於自己的籃球風格就會被擊敗，而現在球隊的風格就是好好防守。」

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隨後柯瑞補充提到:「但透過這場比賽我們也了解到如果球隊能找到好的防守能力，那無論場上有誰，我們都能在40分鐘內壓倒對手，這場比賽的內容對於雙方來說都是很好的提醒。」

美國隊今天讓南蘇丹在上半場三分球14投7中，命中率高達5成，而南蘇丹全場投籃命中率則為47.5%，三分球命中率為42.4%，由於美國隊今天在防守端上表現疲軟，所以讓南蘇丹整場比賽都靠著高投籃命中率咬住比賽沒被美國隊拉開。

在美國僅險勝南蘇丹後，球隊必須盡快在剩下的一個禮拜找回應有的防守強度，美國未來將在下周奧運首戰對上擁有約基奇（Nikola Jokic）坐鎮的塞爾維亞隊，第二戰則是在8月1日凌晨再戰南蘇丹，屆時美國代表隊能否如柯瑞所說充分展現球隊風格打出更具宰制力的比賽內容將是接下來值得關注的重點。

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