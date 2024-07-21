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2024亞青盃巧固球賽 台灣U15奪冠

2024/07/21 17:31

2024亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽，台灣代表隊連續打敗亞洲5國強隊，今天勇奪男子15歲組冠軍。 （高市教育局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕以高雄嘉興國中巧固球4位國手為主力的台灣代表隊，在馬來西亞2024亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽，從初賽一路打入決賽，連續打敗亞洲5國強隊，今天勇奪男子15歲組冠軍。

2024亞青盃巧固球賽U15比賽戰火蔓延到延長賽，嘉興國中球員奮戰到最後一刻，終場以48：44的比數，打敗新加坡國家代表隊，拿下冠軍獎盃。

嘉興國中選手此役分別對戰馬來西亞、香港及尼泊爾，前3場多以大比數落差取勝，以全勝之姿進入複賽，更在決賽時，穩住陣腳順利贏下澳門，取得冠軍門票。

在與新加坡的冠亞軍爭奪戰中，比數一度相互拉鋸競爭激烈，延長賽台灣代表隊發揮耐力與實力，球員們展現不服輸奪冠的氣勢，終於摘下U15冠軍寶座，奪冠瞬間球員汗水淚水交織。

教練林詩芸表示，大部分選手首次站上國際大舞台，最重要課題是要讓選手學會克服心理壓力，以最佳狀態擊敗對手，冠軍賽展現強大抗壓力，進入延長賽後，他們真的做到了！不負眾望拿下冠軍獎盃！

校長呂美儀表示，嘉興巧固球青少年國手們寫下創校以來首度擔任國手紀錄，並取得國際賽事冠軍歷史，亞青盃冠軍寶座背後有全隊努力和堅持、師長父母、地方民代的支持及教育局、在地螺絲產業的贊助和各界善心人士的關懷。

教育局長吳立森肯定選手們的表現，表示巧固球隊展現了高市學生的實力與潛力，教育局全力發展學校體育運動，鼓勵更多學生參與各類運動，在國際舞台上發光發熱。

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