籃球》高柏鎧歸化程序尚未完成 目標趕上11月亞洲盃資格賽

張承中。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣男籃最新歸化球員高柏鎧先前已與籃協簽約、並代表台灣藍隊出戰瓊斯盃，籃協副秘書長張承中今指出，由於高專人才的相關中文能力規定，目前程序尚未完成，最大目標仍是讓高柏鎧在11月21日亞洲盃資格賽穿上台灣隊戰袍。

立法院5月三讀通過「國籍法部分條文修正案」，外國高專人才經內政部邀社會公正人士及相關機關共同審核通過後，申請歸化所需居留年限從現行連續3年每年須有183日以上合法居留事實，縮短為連續2年。

請繼續往下閱讀...

張承中今指出，高專歸化人才不是完全針對籃球員，而是針對各方人才，因此法規對語言能力有基本要求，若口、筆試未能以60分通過，就必須上課100小時，實務上對高柏鎧而言都有難度。

張承中表示，歸化球員必須考量年紀、能力、個性、配合度等因素，高柏鎧一直是台灣隊首選，因此先請他來台參加瓊斯盃、也與台灣隊配合，若錯過瓊斯盃，要歸化就會有一定難度。

張承中特別感謝體育署長鄭世忠、立法委員莊瑞雄對於規化進度的協助，他透露，下週內政部、教育部以及體育署會舉行協調會，針對高柏鎧的狀況進行討論。

過去Q.戴維斯與阿提諾都是以殊勳方式完成歸化，張承中表示，高柏鎧因為代表台灣參加瓊斯盃，也有機會以此方式進行，目前是殊勳、高專兩個方式並行，終極目標仍是讓高柏鎧在11月21日亞洲盃資格賽穿上台灣隊戰袍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法