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瓊斯盃》莫巴耶29分10籃板領軍 台灣白力退日本收下第5名

2024/07/21 19:20

莫巴耶扣籃，日本隊球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白隊今在瓊斯盃靠著富邦勇士新科狀元莫巴耶29分10籃板領軍，以80：75擊敗日本隊，本屆戰績4勝4敗，收下第5名。

台灣白隊與日本隊賽前都是3勝4敗，此役將決定本屆第5名，白隊上半場手感不俗，前兩節打完取得41：35領先，藍少甫攻下全隊最高10分、關達祐、張家禾各挹注9分。

莫巴耶第三節在外線頻頻開火，單節獨攬14分，幫助白隊維持領先，末節還發生一度插曲，日本隊後衛哈波（John Lawrence Harper Jr.）拍了莫巴耶的屁股，被判技術犯規。

莫巴耶隨後被換下場，哈波倒數5分14秒2罰1中，日本隊追到70：72。兩隊接下來你來我往，莫巴耶回到場上後隨即上籃得手，助隊來到76：72領先。

雙方陷入一陣得分荒後，莫巴耶在關鍵時刻再度跳出來，幫助白隊在1分17秒來到78：73領先，接下來佐藤涼成面對陳又瑋的防守，秀了一記高難度的轉身跳投，幫助日本又追到3分差。白隊最後關頭還是得看莫巴耶，他在禁區得手，幫助球隊擴大差距，終場就以5分差收下勝利。 

莫巴耶貢獻29分10籃板，關達祐13分，藍少甫挹注10分，隊長張家禾斬獲11分。日本隊以混血中鋒渡邊伶音15分最佳。

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