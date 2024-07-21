中職》天生神力！林安可全壘打大賽31轟+MVP連莊史上第1人

林安可。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕這2天才在全壘打大賽猛敲31轟的中職明星賽台灣隊林安可，在8局擊出適時安打引爆3分大局，率隊以4：2擊敗中職明星隊，隊史第1次拿到2連勝，林安可更是明星賽史上第1位MVP連莊的球員，締造歷史。

3局上，中職明星隊突破江承諺，馬傑森、郭天信擊出安打，拿莫伊漾敲適時安打，送回1分。台灣隊在4局下反攻，邱智呈觸身上壘，發動盜壘再靠捕手傳球失誤上三壘，朱育賢適時安打，送回追平分。

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8局下，台灣隊1出局突破明星隊洋投銳歐，陳晨威敲安上壘，林安可2出局代打擊出值千金的適時安打，一棒送回超前分，吉力吉撈・鞏冠更擊出特大號的2分彈，當下霸氣甩棒，慶祝攻下3分大局。

即將在季後退休的中職最多勝紀錄保持人潘威倫，今天5局最後1次在明星賽登板，和已經轉任教練的老搭檔高志綱聯手，解決劉基鴻之後在全場的歡呼和掌聲中退場。

9局雖然明星賽變成OB賽，王建民、彭政閔、陳金鋒、洪一中、林岳平、葉君璋、張建銘都上場，最終王建民投3打席，林岳平抓下救援成功。

中職明星賽週票房亮眼，20日首場狂吸33688人進場，寫下台北大巨蛋史上單場次高票房，21日第2戰則有28666人，合計系列賽有62354名觀眾，打破1990年明星賽3場總計36000單年觀眾人數紀錄。

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