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籃球》「不只教球也教怎麼做人」林彥廷、游艾喆緬懷恩師林正明

2024/07/21 20:11

林彥廷（左）、游艾喆。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕能仁家商創隊教練林正明今傳出逝世消息，瓊斯盃白隊兩位主力林彥廷、游艾喆都是他的昔日子弟兵，今談及已故恩師充滿不捨、同時感謝林正明當年提攜。 

兩人近期專注瓊斯盃賽事，今都是透過新聞才知道此消息，游艾喆透露，召開旅日記者會時曾邀請林正明前來，不過教練有事無法出席，今得知恩師逝世消息相當驚訝，「現在最難過的一定是家屬，希望他們能節哀，教練個性比較低調，希望能留給家屬一點空間。」

游艾喆指出，林正明在自己的籃球路上扮演重要角色，「能仁算是我想成為職業球員的第一步，因為被能仁家商、『小羊哥』看中，現在才能小有名堂，很感謝他把我帶到能仁家商。」

效力CBA北京紫禁勇士的林彥廷，在花蓮自強國中二年級時就獲得林正明青睞，他透露，已經有一段時間沒有與教練聯絡，教練個性低調，也不會透露病情，今看到消息嚇到「語無倫次」。

林彥廷回憶，林正明執教嚴厲，但畢業後才知道教練的用心，「在校時他就是教練的角色，我們畢業後，他就會從旁協助，像是良師益友，身份拿捏得非常好。」

林彥廷形容林正明是「零負評」的教練，所有能仁家商的球員對他只有尊敬，「他不只教球也教怎麼做人，是我們很重要的導師，真的幫助我們太多了。」

林彥廷。（記者王藝菘攝）

游艾喆。（記者王藝菘攝）

瓊斯盃賽事今賽前舉行默哀儀式。（籃協提供）

瓊斯盃賽事今賽前舉行默哀儀式。（籃協提供）

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