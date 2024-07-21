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網球》貝雷帝尼瑞士紅土再奪冠 巴黎奧運添信心

2024/07/21 20:15

貝雷帝尼。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮別傷痛的貝雷帝尼（Matteo Berrettini）強勢回歸！僅花59分鐘就以6：3、6：1擊敗法國對手阿利斯（Quentin Halys），義大利第6種子再度贏得瑞士男網賽單打冠軍，也是職業生涯第9座金盃，讓他自2023年8月以來首次重返世界排名前50關卡 。

「這感覺難以置信。6年前我在這裡贏得第一個冠軍，感覺就像是昨天，卻發生了許多事情。」這項ATP250等級紅土賽事，已於阿爾卑斯山渡假聖地格施塔德落幕，過去最佳排行第6的貝雷帝尼，挾著4連勝、1盤未失的氣勢，決戰面對會外賽爆冷殺出的黑馬阿利斯，持續展現壓倒性優勢。

身材高大的前義國一哥，未受當地下雨濕冷天氣影響，從開賽2：3接連4度破發，跨盤連下9局的猛攻奠定勝基，順勢重返2018年奪冠榮耀，「我很高興能繼續保有冠軍頭銜，這個地方對我來說很特別，真的太高興了。」

貝雷帝尼經歷了艱難的12個月傷病掙扎，回歸賽場尋求東山再起，這位28歲名將自4月馬拉喀什以來，本賽季第2座紅土冠軍到手，目前戰績16勝6負，下週一可望從82席回升至50名，足為即將登場的巴黎奧運增添信心。

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