中職》明星賽重現經典投捕搭檔 潘威倫、高志綱都驚喜

潘威倫。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕潘威倫明星賽的最後一次登板，和已經轉任教練的高志綱重現統一獅經典投捕搭檔，事先不知道明星隊總教練葉君璋安排的兩人都非常驚喜，許多回憶也瞬間湧上心頭。

潘威倫在第5局上場中繼，他表示，練投結束後回頭一看，捕手居然不見了，然後看到高志綱穿著護具，從台灣隊休息室走出來，才知道葉總的精心安排，以前並肩作戰的畫面馬上浮現，當高志綱走上投手丘和他溝通投什麼球，感覺和以前一模一樣，和高志綱搭檔就是有安心的感覺。

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潘威倫的明星賽最後登板感動球迷，潘威倫也深受現場氣氛感動，他表示，明星賽最後不但陳金鋒、彭政閔、王建民、張建銘等學長都上場，連大前輩洪總（洪一中）都來打擊，場面非常歡樂，最後的明星賽真的很開心。

高志綱表示，沒有想到還能接潘威倫的球，一開始葉總對著他比手畫腳，還不知道怎麼回事，後來確定要他來接潘威倫的一人次投球，才趕緊去穿護具，其實一開始很擔心接不到球，畢竟太久沒當捕手了，但是接到第一球後，以前搭檔的感覺都回來了，記憶最深刻是2009年總冠軍賽封王戰，潘威倫投出再見三振而達成3連霸，能夠在潘威倫的明星賽最後登板擔任捕手，非常開心也深感榮幸。

高志綱。（記者林正堃攝）

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