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中職》被陳金鋒推出去和王建民傳奇對決 洪一中：我只能說伸卡球還是厲害！

2024/07/21 21:12

洪一中被陳金鋒推出去與王建民對決。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕從2002年釜山亞運的投捕搭檔，到今天中職明星賽的傳奇對決，洪一中賽後講起和王建民的對決過程仍是充滿笑料，還說過去兩人只是搭檔、沒打過他的球，對今天的「打後感」笑說：「我只能說，伸卡球還是厲害！」

明星賽在9局上兩出局後出現史上最戲劇性的轉折，在明星隊休息室的「洪總」洪一中在球迷鼓噪聲中，先是被昔日子弟兵陳金鋒拉出來、再往打擊區方向推，而洪總走上前去後，又看到王建民從台灣隊休息室走了出來，一副準備要登板的樣子，讓他嚇了好大一跳。

洪總還原當時和王建民的對話，「我就對他說真的嗎?你要投嗎?他說要投啊，我想那就打啊。」洪總還笑說，「王建民那麼難請的都出來了，他都願意投了，我就打啦」，他還強調這些完全沒有事先套好招，都是臨時起意的。

當時戴著俏皮皮卡丘帽的洪總，還先走回休息室換上打擊頭盔，再回來迎接王建民的球，他表示自己「沒有策略」、對第1球就出手，結果還形成安打上壘；另一組「王建民vs.陳金鋒」的傳奇對決緊接上演，結果王建民投第1球就對「鋒砲」投觸身球，洪總笑說：「遇到強棒，總是要閃躲一點。我是弱棒！」

洪一中。（記者林正堃攝）

王建民。（記者林正堃攝）

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