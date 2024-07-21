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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運》楊勇緯赴巴黎爭金有家人助威 林昀儒、丁華恬也在今晚出發法國

2024/07/21 22:03

台灣柔道代表隊今搭機前往巴黎（教練劉文等提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「柔道男神」楊勇緯目標在巴黎奧運一圓金牌夢，他和女子48公斤級林真豪都將在7月27日登場，期盼搶下首面獎牌，為台灣代表團在本屆奧運打下好彩頭，今晚柔道代表隊也搭機前往巴黎。

楊勇緯上屆東京奧運拿下銀牌，是台灣柔道首面銀牌，林真豪拿到第7名，至於旅日的「柔道女王」連珍羚在奧運最佳成績為第5名，今年3人也順利取得巴黎奧運資格，力求成績更上層樓。

世界排名第一楊勇緯也被視為台灣奪牌希望所寄，他這次將以頭號種子之姿參戰，此外，他還有來自家人的支持，哥哥楊俊霆是教練團成員之一，而他的母親也會飛往巴黎為他加油。

台灣代表團近日陸續分批出發巴黎備戰奧運，今晚除了柔道選手之外，還有桌球和體操代表隊。

桌球取得6席滿額門票，其中最受矚目的是林昀儒，他上屆東奧男單拿第4名、混雙奪銅，這次他將參加男單、男團和混雙項目，女子隊的鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽也在今晚搭機。至於6度參賽的莊智淵和高承睿預計明晚出發。

丁華恬在18歲首闖東京奧運，是台灣暌違53年再有體操女將站上奧運，而她去年杭州亞運奪下女子隊史首面銅牌，今她出發至巴黎，希望第2度參加奧運能在平衡木項目續寫紀錄。

台灣柔道代表隊今搭機前往巴黎（教練劉文等提供）

台灣柔道、桌球代表隊今晚從桃園機場啟程至巴黎。（中華奧會提供）

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