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瓊斯盃》可惜！藍隊鏖戰至延長賽落敗 無緣把冠軍留在台灣

2024/07/21 22:05

台灣藍隊以79比83敗給菲律賓。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍今在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽浪費末節一度達7分的領先，與菲律賓鏖戰至延長賽，以79：83敗下陣來，無緣自2001年、2004年後再度把冠軍留在台灣。

台灣藍隊與菲律賓賽前以7勝0負並列龍頭，今晚壓軸大戰正面交鋒決定冠軍所屬，面對實力不俗的菲國，藍隊迎來本週最艱難一仗，主控陳盈駿因能仁家商恩師林正明逝世，看得出情緒受到不小的影響，比賽過程中也被捕捉到眼眶泛紅一幕，令人心疼。

台灣藍隊上半場打完以34：41落後菲律賓，以賀博12分最佳，賀丹、陳盈駿都進帳5分，高柏鎧只拿下4分。

藍隊易籃後展開反撲，賀丹的大號三分彈幫助球隊追到45：48只剩3分差，雖然隨後又被菲國拉開差距，不過陳盈駿節末倒數53秒命中三分彈追近分差，接著高柏鎧又搧了夢想家隊友麥卡洛一記麻辣鍋，讓全場球迷陷入瘋狂。

藍隊帶著5分落後進入決勝節，馬建豪外線破網帶起球隊反攻，即將旅日的曾翔鈞上籃得手扳平戰局，陳盈駿再度展現火燙手感，外線破網幫助台灣取得61：57領先。

曾祥鈞在末節展現強大存在感，與陳盈駿聯手飆分拉開差距，只是曾效力台灣T1聯盟的何喬登上籃得手幫助菲律賓追到3分差，接著阿吉（Tajuan Agee）2罰俱中。賀博節末發生失誤，讓菲律賓拉維那（Kiefer Ravena）飆進超前3分彈，所幸高柏鎧關鍵時刻上籃得手，幫助藍隊追到73：73。

藍隊花光末節一度達7分的領先，被菲律賓逼進延長賽，擁有日、韓職籃資歷的阿巴里恩托斯（RJ Abarrientos）在延長賽一開始就以三分彈幫助菲國開啟攻勢，劉錚2罰俱中，讓藍隊追到78：78，麥卡洛在2分05秒被吹進攻犯規，犯滿離場，不過隨後賀丹也犯滿退場，馬建豪在台灣隊落後2分之下執行罰球2罰1中，接下來菲律賓何喬登2罰俱中，藍隊執行最後一擊，高錦瑋發生傳球失誤，終場就以4分差輸球。

陳盈駿。（記者王藝菘攝）

馬建豪。（記者王藝菘攝）

吉爾貝克（右）。（記者王藝菘攝）

賀博。（記者王藝菘攝）

高錦瑋。（記者王藝菘攝）

劉錚。（記者王藝菘攝）

韓杰諭。（記者王藝菘攝）

台灣藍隊以79比83敗給菲律賓。（記者王藝菘攝）

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