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自由車》第一台車來台旅遊買的！馬國車手96聯賽桃園站驚奇奪冠

2024/07/21 22:21

男子菁英組第一名房宏傑（右二） （96聯賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2024年96聯賽第四站移師桃園站舉行，再度竄出黑馬，由25歲的房宏傑在最後一個彎道加速突圍，成功脫逃，最後以41分29秒61單飛殺進終點，拿下單站冠軍，這也是他生涯在公路賽中首個菁英組勝利。女子菁英組則是由台灣一姊黃亭茵拿下單站冠軍。

房宏傑是馬來西亞人，人生第一台公路車就是來台旅遊時購買，之後萌生興趣，高一時開始接觸競技自由車，但馬來西亞學校沒有車隊，只能跟俱樂部練車，大學決定來台就讀，追逐自由車夢。

桃園站屬於繞圈賽，但沿途中有不少升降坡，還有逼近90度的過彎，考驗車手的技術和耐力。男子菁英組總共繞行16圈，房宏傑與台灣菁英車手徐御凱、張誌盛和李廷威等人相互較勁，房宏傑最後倒數第2圈的S彎先加速突圍，他說，「本來想逃脫，但在第二圈終點線前體力耗盡、非常累，有試圖放慢速度，最後300公尺過彎後才再度發動攻擊，很意外最後能拿下單站冠軍。」

房宏傑在上一站天母繞圈賽才首度參加96聯賽，拿下第10名，本次逆勢殺出奪下第1，跌破眾人眼鏡。他笑說，「桃園站代表阜冠國際車隊，但隊友多是U23組，所以賽前已擬定策略要單獨作戰；在96聯賽認識很多台灣好手，彼此互相交流讓我成長很多，也讓我更堅定想往職業車手的目標邁進。」

今年全大運房宏傑在場地賽代表彰師大拿下2面銅牌，目前屬於場地與公路的雙棲車手，房宏傑也非常肯定台灣自由車環境，希望能先在台灣發展，未來也不打算回馬來西亞當國手，而是希望成為職業隊選手。

前一站天母站的單站冠軍張誌盛仍穩定發揮，最終以41分33秒98，拿下桃園站第二，總積分也上升至164，距離冠軍橘衫僅剩下8分差，最快下一站就能翻盤。而目前橘衫仍由小將葉軒佑持有，同時他也是新人王白衫得主。另外衝刺王藍衫則是張恩騰，登山王紅點衫不變仍是徐御凱。

96Heroes 挑戰組部分仍是車友的最愛，共計有986人參與，本站最小車手12歲、最年長64歲。同時也有來自澳洲、法國、西班牙、香港、日本、菲律賓和馬來西亞等國的車手也來共襄盛舉。

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