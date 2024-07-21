網球》可惜！納達爾功虧一簣 瑞典紅土無緣暌違2年冠軍

納達爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕暌違逾2年，揮別傷痛的納達爾（Rafael Nadal）終於重返冠軍戰，可惜上年紀的西班牙「蠻牛」也累了，3：6、2：6不敵葡萄牙第7種子博爾赫斯（Nuno Borges），瑞典男網賽屈居亞軍，無緣職業生涯第93座金盃。

這項ATP250等級紅土職業賽，在北歐巴斯塔德落幕，38歲的納達爾單打連闖4關，挺進第131場決戰，也是第72回紅土爭霸。只是歷經連2天的3盤激戰，「蠻牛」體能與狀態大受影響，壓軸戰面對27歲的博爾赫斯，屆退的傳奇球王未能再度上演逆轉秀，開賽「互破大戰」丟掉首盤，次盤第5、7局又接連失守，直落2吞敗，未能自2022年6月贏得破紀錄的第14座法國公開賽冠軍以來，再度笑捧金盃。

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擁有大滿貫22冠的納達爾，此行為了2024巴黎奧運暖身，屆時網球賽事將在他最拿手的羅蘭加洛斯紅土球場進行，五環殿堂最後一舞仍備受球迷期待；而輸掉與博爾赫斯的首度交鋒之後，這位左手拍老將本季單打戰績，則為11勝6負。

反觀贏得巡迴賽首冠的博爾赫斯，欣喜之情溢於言表，「我不知道該說什麼，已經期望這時刻有段時間了。」賽後他直言，所有人都希望納達爾獲勝，甚至自己都有點這麼想，「這太瘋狂了，經歷這麼多，我終於在最想要的關鍵時刻，打出最好的網球，真的讓人激動。」

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