晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》可惜！納達爾功虧一簣 瑞典紅土無緣暌違2年冠軍

2024/07/21 22:20

納達爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕暌違逾2年，揮別傷痛的納達爾（Rafael Nadal）終於重返冠軍戰，可惜上年紀的西班牙「蠻牛」也累了，3：6、2：6不敵葡萄牙第7種子博爾赫斯（Nuno Borges），瑞典男網賽屈居亞軍，無緣職業生涯第93座金盃。

這項ATP250等級紅土職業賽，在北歐巴斯塔德落幕，38歲的納達爾單打連闖4關，挺進第131場決戰，也是第72回紅土爭霸。只是歷經連2天的3盤激戰，「蠻牛」體能與狀態大受影響，壓軸戰面對27歲的博爾赫斯，屆退的傳奇球王未能再度上演逆轉秀，開賽「互破大戰」丟掉首盤，次盤第5、7局又接連失守，直落2吞敗，未能自2022年6月贏得破紀錄的第14座法國公開賽冠軍以來，再度笑捧金盃。

擁有大滿貫22冠的納達爾，此行為了2024巴黎奧運暖身，屆時網球賽事將在他最拿手的羅蘭加洛斯紅土球場進行，五環殿堂最後一舞仍備受球迷期待；而輸掉與博爾赫斯的首度交鋒之後，這位左手拍老將本季單打戰績，則為11勝6負。

反觀贏得巡迴賽首冠的博爾赫斯，欣喜之情溢於言表，「我不知道該說什麼，已經期望這時刻有段時間了。」賽後他直言，所有人都希望納達爾獲勝，甚至自己都有點這麼想，「這太瘋狂了，經歷這麼多，我終於在最想要的關鍵時刻，打出最好的網球，真的讓人激動。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。