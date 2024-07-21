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女足》陽信盃國際邀請賽落幕 台中藍鯨逆轉封后

2024/07/21 22:38

台中藍鯨在陽信銀行盃國際邀請賽封后（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕陽信銀行盃國際邀請賽在今落幕，冠軍戰形成台灣內戰，台中藍鯨以3：1力退高雄ATTACKERS先鋒女足封王，至於日本的Grano伊勢崎SC以5：0收拾南韓OOO FC收下季軍。

這場國際女足邀請賽從7月19日至21日在高雄楠梓球場舉行，除了高雄ATTACKERS先鋒、台中藍鯨，還有日本Grano伊勢崎SC、南韓OOO FC參戰，希望透過交流賽，增加在台灣女足在國際賽的競爭力。

高雄先鋒女足今在冠軍賽攻勢較多，前鋒霍克斯特拉（Melanie Hoekstra）起腳射門，守門員雖然第一時間擋下，但是球沒有抱住，讓在門前的後衛呂孟舫有機可趁，以鏟球順利補射成功，助隊在上半場1：0領先，但藍鯨在下半場開踢後沒多久就進球還以顏色，且之後靠著對手失誤，再乘勝追擊連進2球，以3：1後來居上奪冠。

這次的國際邀請賽也舉辦U12女子賽事，全台共計有12支隊伍齊聚楠梓球場，最後由新北市中和自強國小獲得冠軍，亞軍為高雄桂林國小，台北樂活兔得季軍。近年女足成績想更上層樓總欠缺資源，陽信也希望透過舉辦賽事搭建舞台，給予下一個世代選手比賽機會，連結未來女子選手在國際之競爭力，另外投注訓練資源，讓女足選手們能有機會精進球技、發揮潛能。

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