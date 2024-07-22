瓊斯盃》屈居亞軍備戰亞洲盃資格賽 台灣隊主帥點出團隊待改進之處

台灣藍隊總教練圖齊。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊昨因在末節關鍵時刻頻頻發生失誤，在延長賽不敵菲律賓飲恨，無緣把冠軍留在台灣，義大利籍新主帥圖齊總結本次賽事，點出待改進之處。

圖齊昨指出，雖然菲律賓在身材上有優勢，但從數據來看，其實顯示台灣隊是有能力與對方抗衡的，但他也點出球員心理層面的問題，認為台灣選手在場上必須加強情緒管理，「比賽時太容易表現出情緒，這一點還有進步空間，但這不是壞事，我們面對更長遠的目標，還可以去修正。」

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高柏鎧昨只有7次出手但進了5顆球，命中率達71.4%，圖齊認為，這代表球員在閱讀比賽上可以做得更好，可以多把球傳給高柏鎧，閱讀比賽的能力可以再提升。

此次瓊斯盃最大目標就是讓球員磨合、適應新教練體系，以備戰11月底的亞洲盃資格賽第二階段，圖齊指出，球員都已經開始漸漸適應新的進攻體系以及防守策略，而化學反應方面，球員如何更了解彼此，就是不斷靠比賽來累積。

對於亞洲盃資格賽的備戰，圖齊指出，目前還不清楚有多少時間可以準備，因為接下來球員就會陸續回歸母隊，不過自己一定會想辦法了解每個人的近況，除了希望讓台灣隊就像一個大家庭，也會與相關單位討論集訓、長期計畫。

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