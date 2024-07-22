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奧運男籃》溫班亞瑪26分準大三元仍不敵澳洲 法國熱身賽4連敗作結

2024/07/22 08:09

溫班亞瑪。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運倒數計時，地主法國男籃官辦熱身賽最終戰對決澳洲，然而卻被35歲的「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）攻下24分，最終以82：83落敗，熱身賽以4連敗作結。

米爾斯開賽就迅速拿下11分，幫助澳洲取得7分領先，不過亞布塞萊（Guerschon Yabusele）替補上陣增添法國前場的機動性，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）扮演較傳統的中鋒角色，加上德柯洛（Nando de Colo）三分球，法國首節取得28：27領先。

法國次節持續進攻，儘管澳洲曾靠2顆三分球追近，但法國仍在半場結束前將領先擴大至50：44。然而易籃後澳洲展開反撲，不斷做出回應，並靠著麥克維（Jack McVeigh）的壓哨三分球，助隊追成63：63平手。

決勝節雙方你來我往，節奏非常迅速。溫班亞瑪與戈貝爾（Rudy Gobert）上演精彩空中接力，並在最後32秒靠著尼利基納（Frank Ntilikina）2罰打成82：21領先。結果法國發生關鍵失誤，澳洲丹尼爾斯（Dyson Daniels）在最後2秒擺進2分超前，溫班亞瑪三分出手沒進，法國1分差敗給澳洲。

米爾斯砍下澳洲全隊最高23分，丹尼爾斯與吉迪（Josh Giddy）各有21分；溫班亞瑪攻下全場最高26分，還外帶12籃板8助攻的準大三元，但沒能幫助法國獲勝。

法國熱身賽以4連敗作結，澳洲則拿下3連勝，兩隊熱身賽都已正式結束。奧運即將開打，B組的法國首戰將在27日碰上巴西，A組的澳洲同日要對決西班牙。

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