大谷翔平。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今日續戰紅襪,日籍球星大谷翔平在5局下半開砲,本季第30轟出爐。

大谷翔平前2打席都熄火,5下再度上場,他逮中紅襪先發投手克勞佛(Kutter Crawford)的紅中失投卡特球,掃出中外野特大號陽春砲,幫助球隊擴大領先優勢,大谷這轟擊球初速116.7英哩(約187.8公里)、飛行距離473英呎,再度展現驚人怪力。

大谷本季已累積30轟,持續位居國聯全壘打王,值得一提的是,大谷連4季全壘打數達標30大關,寫下日本第一人紀錄。

Shohei Ohtani is the first in the NL to reach 30 home runs!



His fourth straight season with 30+ homers! pic.twitter.com/z07KtX2dY8