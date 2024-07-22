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MLB》大谷翔平聽牌日美通算250轟偉業！ 道奇6轟煙火秀奪3連勝

2024/07/22 10:03

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今日砲聲隆隆，團隊炸出6發全壘打、包括日籍球星大谷翔平敲出本季第30轟，終場道奇9：6擊敗紅襪，奪下3連勝。

道奇先發投手派克斯頓（James Paxton）雖然首局就挨2分砲，不過隊友馬上幫他討回來，佛里曼（Freddie Freeman）1下掃出陽春砲，加上帕赫斯（Andy Pages）、拉克斯（Gavin Lux）長打串聯，道奇2：2扳平比數。

道奇3、4局分別靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）和拉克斯的陽春彈擴大領先優勢，5下輪到巴恩斯（Austin Barnes）加入煙火秀行列，他敲出一發中左外野陽春砲。

在巴恩斯炸裂後，前2打席都熄火的大谷翔平「背靠背開砲」，大谷逮中紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）的紅中失投卡特球，掃出中外野特大號陽春砲，本季第30轟出爐，這轟擊球初速116.7英哩（約187.8公里）、飛行距離473英呎。

大谷連4季全壘打數達標30大關，寫下日本第一人紀錄，值得一提的是，這發全壘打是大谷日美通算第249轟，聽牌日美通算250轟里程碑。

比賽5局打完時，道奇握有6：2領先，紅襪6上雖然追回1分，但道奇8下又灌進3分大局、包括海沃德（Jason Heyward）夯出右外野2分砲，道奇此役火力大放送，打線一共擊出6發全壘打。

道奇帶著9：3領先進入9局上半，未料菲利普斯（Evan Phillips）「大開劇場」，讓比賽出現懸念，最終道奇緊急派上哈德森（Daniel Hudson）登板，才守住這場勝利，終場道奇以3分之差收勝。

大谷翔平全場3打數敲1安，貢獻1打點、跑回1分，選到1保送，吞下1次三振，賽後打擊率為0.315。

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