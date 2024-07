MLB》大谷翔平聽牌日美通算250轟偉業！ 道奇6轟煙火秀奪3連勝

大谷翔平。(USA TODAY Sports)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今日砲聲隆隆,團隊炸出6發全壘打、包括日籍球星大谷翔平敲出本季第30轟,終場道奇9:6擊敗紅襪,奪下3連勝。

道奇先發投手派克斯頓(James Paxton)雖然首局就挨2分砲,不過隊友馬上幫他討回來,佛里曼(Freddie Freeman)1下掃出陽春砲,加上帕赫斯(Andy Pages)、拉克斯(Gavin Lux)長打串聯,道奇2:2扳平比數。

請繼續往下閱讀...

道奇3、4局分別靠著赫南德茲(Teoscar Hernandez)和拉克斯的陽春彈擴大領先優勢,5下輪到巴恩斯(Austin Barnes)加入煙火秀行列,他敲出一發中左外野陽春砲。

在巴恩斯炸裂後,前2打席都熄火的大谷翔平「背靠背開砲」,大谷逮中紅襪先發投手克勞佛(Kutter Crawford)的紅中失投卡特球,掃出中外野特大號陽春砲,本季第30轟出爐,這轟擊球初速116.7英哩(約187.8公里)、飛行距離473英呎。

Shohei Ohtani just hit a ball out of Dodger Stadium pic.twitter.com/qKo91A5GDe