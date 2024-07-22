MLB》「法官」本季第35轟難隻手遮天！洋基慘挨光芒4轟苦吞2連敗

賈吉。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與光芒系列戰第3戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）炸出本季第35發全壘打，持續在大聯盟全壘打排行榜上獨走。然而賈吉依舊難以隻手遮天，光芒打線4度砲轟洋基投手群，終場洋基4：6吞下2連敗。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Sroman）今投5.1局用87球有62顆好球，被敲出5支安打，包含帕拉修斯（Richie Palacios）與阿羅薩雷納（Randy Arozarena）2支陽春砲，失掉3分有2分責失，飆出5K，防禦率3.51。

請繼續往下閱讀...

7局上光芒靠著希瑞（Jose Siri）2分砲以5：0領先，賈吉則在7局下砲轟光芒後援右投亞當（Jason Adam），一顆79.7英哩橫掃滑球被逮中，一棒形成左外野3分砲，擊球初速112.6英哩，飛行距離444英呎，然而這發3分砲，幫助洋基追至3：5。

AARON JUDGE 444 FEET pic.twitter.com/wgAuUCIy5K — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） July 21, 2024

然而9局上洋基再度失血，卡巴列羅（José Caballero）又補上一發陽春砲，這是洋基單場挨的第4發全壘打。9局下洋基最後反攻，僅靠著索托（Jaun Soto）適時二壘安打追回1分，最終氣力放盡輸球，先發投手史卓曼吞下本季第5敗。

賈吉此役4打數2安打包含1轟，另選到1保送，貢獻3分打點，賽後打擊率0.309，攻擊指數1.116；索托5打數3安打上演猛打賞，貢獻1分打點，賽後打擊率0.307，攻擊指數1.008。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法