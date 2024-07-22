MLB》山本由伸力拚本季回歸但暫無時間表 道奇主帥點出當務之急

山本由伸。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸自美國時間6月17日因肩膀拉傷被放進傷兵名單，今天他首度接受媒體訪問，山本表示自己的肩膀已不再感到不適，目標是在今年球季回歸。

山本由伸目前復健進度已經來到200英呎傳接球，「我努力嘗試在今年球季回歸，這是我的目標。」山本說道。「我持續配合教練的安排，依照他們的指示做好準備，目前沒有感到疼痛或不舒服，一切都按照計畫進行。」

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根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，目前山本由伸仍暫時沒有歸隊時間表，一旦山本開始恢復投球，時間點就會更加具體。目前山本最快能在美國時間8月16日脫離傷兵名單，不過阿達亞認為山本可能需要更多時間才能復出。

山本由伸在旅美首年，14場先發防禦率2.92，展現王牌風範。在他受傷前最後一次先發，他的直球速度來到生涯新高，之後就進入傷兵名單。對此山本認為，球速的提升或用球數的增加並非受傷主因，「可能不只一個原因。」

「如果他（山本）能歸隊，絕對能帶來影響力。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）說道，「你要為由伸做最好的打算，確保他現在與長遠的健康，這是當務之急，我們希望他能恢復健康，其他的事情就先擱在一邊。」

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