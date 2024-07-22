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MLB》打瘋了！猛夯180KM光速轟 太空人重砲豪寫「完全打擊」壯舉

2024/07/22 11:08

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕打瘋了！太空人明星重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）今日對戰水手火力全開，寫下完全打擊壯舉。

阿瓦瑞茲今打第3棒DH，首打席敲出右外野一壘安打，4上第二打席逮中布萊恩·沃（Bryan Woo）的94.9英哩四縫線速球，大棒一揮掃出右外野大號陽春砲，擊球初速111.7英哩（約179.7公里）、飛行距離429英呎，本季第20轟出爐。

阿瓦瑞茲。（USA TODAY Sports）

阿瓦瑞茲6上打出中外野深遠飛球形成三壘安打，帶有1分打點，幫助球隊追至2：3落後，也聽牌「完全打擊」，8上再度站上打擊區，阿瓦瑞茲不負眾望打出右外野二壘安打，生涯首度達成完全打擊，隊友們紛紛為他歡呼。

阿瓦瑞茲此戰4打數都敲安，貢獻2分打點，個人表現非常優異，無奈完全打擊變成做白工，太空人終場以4：6輸球，讓他成為悲劇英雄。

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