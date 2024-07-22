中職》國防部長真的來了！ 顧立雄27日將與富邦悍將張育成相見歡

富邦悍將「G!POP流行音樂節」。（富邦提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將「G!POP流行音樂節」7月27日（六）、28日（日）首度前進臺北大巨蛋，更將結合迷彩元素推出全新「強襲迷彩」主題球衣，27日更將邀請國防部長顧立雄蒞臨臺北大巨蛋悍將主場，與球迷稱呼的「部長」同時也是「悍將戰神」的張育成，共同為比賽開球！另外27日（六）場次門票熱賣，將開放L2一般席區域（202、203、223、224區），歡迎還未購票的球迷朋友踴躍進場！

這次「G!POP流行音樂節」更與國防部合作共同推動全民國防，共同捍衛國家安全、守護人民，27日賽前將由「國軍樂、儀隊聯合操演」帶來精彩的賽前表演，另外更邀請到國防部長顧立雄蒞臨臺北大巨蛋悍將主場參加賽前儀式，賽前將進行「國防部長」相見歡，由國防部長顧立雄和「悍將戰神」張育成共同帶來開球，為比賽開出強襲好球。另外感謝球迷熱烈支持，27日（六）的已開放座位接近完售，將於22日（一）17：00起加開L2一般席區域（202、203、223、224區），加開座位同L2一般區票價，在週六夜晚一起來大巨蛋見證這一刻！

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悍將也將在主題日推出全新「強襲迷彩」主題球衣，將象徵榮譽的五星，結合林地迷彩元素，以悍將藍、軍綠與鋼鐵灰為主色系，展現出悍將威力強勢來襲的氣勢，在球場上勇往直前無懼出戰，另外還有迷彩機能頭帶、T恤等主題商品，邀請悍將家人們一同把迷彩穿上身共同奮戰！

G!POP流行音樂節精彩的卡司更是不能少了悍將應援團及Fubon Angels，主題日兩天5局中場將由悍將應援團最新唱跳組合重磅登場，帶來精彩的唱跳表演，賽後暖場表演則將由年初剛完成售票演唱會的Fubon Angels擔綱演出，Angels會有什麼精彩的表演內容，就請大家一起期待吧！

而上週公布消息後引起爆量討論的起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，更是不能錯過與她們近距離互動的機會，主題日兩天賽前15點30分在大巨蛋B2下沉式廣場將舉辦「KIA TIGERS CHEERLEADER」拍照會活動，欲參加拍照會的球迷朋友，活動將於悍將APP預扣99點進行報名，並於報名梯次當日在B2舞台旁出示條碼進行報到，購買5000元的悍將G Store提貨券即可獲得拍照機會一次。

另外兩天賽後也將舉辦「悍你踩草皮」活動，同樣進行點數預扣後，活動當日至B1層G Store櫃位消費最終金額達$1,500（含）以上，即可憑「當日滿額實體發票」及「該場次APP活動條碼」至B1層本後服務台兌換踩草皮體驗券一張／每日限量400張，更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

富邦悍將「G!POP流行音樂節」。（富邦提供）

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