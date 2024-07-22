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MLB》大谷暴力轟寫道奇主場紀錄！隊友和主帥都驚嘆：球棒像霰彈槍

2024/07/22 11:47

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以9：6擊敗紅襪，日本巨星大谷翔平扛出本季第30發全壘打，此轟擊球初速116.7英哩，飛行距離遠達473英呎，創下Statcast啟用以來道奇球場第2遠的全壘打。對於大谷的瘋狂怪力，隊友與總教練都大力讚賞。

大谷在5局下逮中紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）的紅中失投卡特球，掃出一發石破天驚的中外野大號陽春砲。當時正在接受轉播單位訪問的克蕭（Clayton Kershaw）目睹後直呼，「太神了，有些右打者能這樣打，但左打，我真的沒看過這種情況。天啊！我想我從沒見過球能飛這麼遠。」

賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）一如既往稱讚大谷，「他總是帶來很多驚喜，你看看那顆球飛了多遠，球棒擊中球的瞬間有多勁爆，很難想像有人能這樣打擊，那簡直是常人無法達到的境界。」

「只能敬畏他。」先發左投派克斯頓（James Paxton）說道，「他把球打出去的樣子，我們抬頭時無一不感到震撼，他簡直是個超人類，太具觀賞性。」今天也開轟的拉克斯（Gavin Lux）直呼，「他做什麼我都不會訝異了，那聲音聽起來就像是他的球棒是一把霰彈槍。」

自Statcast啟用以來，道奇主場最遠的一轟是史坦頓（Giancarlo Stanton）所敲出的475英呎。對於有望刷新紀錄，大谷表示，「這是我所期盼的，我想我還有很多機會，所以非常期待。」

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