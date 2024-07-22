MLB》差點飛出球場！大谷翔平大秀異次元怪力 期待夯出「場外轟」

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平大秀異次元怪力，今天敲出一發差點飛出道奇球場的特大號全壘打，賽後受訪時，大谷也直呼期待有天能打出「場外轟」。

大谷翔平今日在5局下半炸裂，逮中紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）的紅中失投卡特球，掃出中外野特陽春砲，本季第30轟出爐，這轟擊球初速116.7英哩（約187.8公里）、飛行距離473英呎，幾乎要飛出球場。

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大谷賽後接受媒體訪問時，被問及是否覺得自己可以在道奇球場打出場外轟？大谷對此表示：「這就是我所希望的，我認為未來會有更多的機會可以去挑戰，我期待能成為把球打出道奇球場的其中一人。」

對於連4季全壘打數達標30大關，寫下日本第一人紀錄，大谷指出長打是他的強項，但目前他的棒次是第1棒，身為開路先鋒必須考量上壘為主，需要在長打和上壘之間保持良好的平衡。

SHOHEI JUST HIT A HOMER 473 FEET. pic.twitter.com/H8ceT0H0Yx — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） July 22, 2024

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