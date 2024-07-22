晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》差點飛出球場！大谷翔平大秀異次元怪力 期待夯出「場外轟」

2024/07/22 12:48

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平大秀異次元怪力，今天敲出一發差點飛出道奇球場的特大號全壘打，賽後受訪時，大谷也直呼期待有天能打出「場外轟」。

大谷翔平今日在5局下半炸裂，逮中紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）的紅中失投卡特球，掃出中外野特陽春砲，本季第30轟出爐，這轟擊球初速116.7英哩（約187.8公里）、飛行距離473英呎，幾乎要飛出球場。

大谷賽後接受媒體訪問時，被問及是否覺得自己可以在道奇球場打出場外轟？大谷對此表示：「這就是我所希望的，我認為未來會有更多的機會可以去挑戰，我期待能成為把球打出道奇球場的其中一人。」

對於連4季全壘打數達標30大關，寫下日本第一人紀錄，大谷指出長打是他的強項，但目前他的棒次是第1棒，身為開路先鋒必須考量上壘為主，需要在長打和上壘之間保持良好的平衡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。