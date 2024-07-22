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巴黎奧運》跟著詹皇、字母哥！「台灣蝶王」王冠閎成運動品牌台灣代表

2024/07/22 12:34

王冠閎。（Nike提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕知名運動品牌Nike今夏推出全新「贏家不是誰都能當」主題系列活動，世界上最偉大的運動員們齊聚一堂，展現他們為勝利竭盡全力的精神，「台灣蝶王」王冠閎也是代表成員之一。

巴黎奧運即將開幕，Nike與運動員們一同發聲，運動場上渴望勝利並沒有錯，主題系列活動於7月19日正式推出，以一部由美國知名演員Willem Dafoe作為旁白，搭配Nike運動員參演的影片揭開序幕，運動員包括布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、小威廉絲（Serena Williams）、理查森（Sha’Carri Richardson）。

詹姆斯，「每當我踏上球場，我的目標就是歷史最佳。」以及即將代表法國出征奧運籃球的溫班亞馬（Victor Wembanyama）：「勝利的感覺讓我上癮，我為追逐它而生，並享受其中。」

值得一提的是，王冠閎是代表台灣的運動員，他金句為：「游泳成就了現在的我。我只想贏，我要在比賽中證明自己。」王冠閎生涯二度登上奧運殿堂，這次期許能在花都突破，以游進男子200公尺蝶式決賽為目標。

Nike首席行銷長葛拉漢（Nicole Graham）表示：「這是對於運動員表達自我的讚揚，是關於運動員如何登上頂峰的故事，那些尚未成型的傳奇，還有即將成為現實的夢想，都在提醒世界，想贏並沒有錯。」

除了這部影片，「贏家不是誰都能當」主題系列活動還包括展現運動員競技態度的系列短片、圖片、社交媒體傳播，以及全球各地的戶外廣告，透過運動員求勝精神激勵世界各地運動員實現夢想的最新例證。

詹姆斯。（Nike提供）

溫班亞瑪。（Nike提供）

姆巴佩。（Nike提供）

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