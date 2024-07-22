MLB》本季第35轟齊名洋基3神獸偉業！「法官」賽後點出球隊癥結點

賈吉。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以4：6不敵光芒吞下2連敗，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第35發全壘打，也創下隊史難得紀錄。賽後談到洋基再度陷入連敗，賈吉也嚴肅點出球隊的癥結點。

賈吉則在7局下砲轟光芒後援右投亞當（Jason Adam），一顆79.7英哩橫掃滑球被逮中，一棒形成左外野3分砲，擊球初速112.6英哩，飛行距離444英呎，本季第35轟出爐。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟數據顯示，賈吉成為洋基隊史第4位，多次創下單季前101場例行賽就敲出35轟紀錄的打者，賈吉先前在2022年賽季也曾達成此壯舉。而洋基隊史前3位分別為馬里斯（Roger Maris）、賈里格（Lou Gehrig）與貝比魯斯（Babe Ruth），其中貝比魯斯共達成4次。

洋基下半季首戰以6：1擊敗光芒，然而昨天卻以1：9遭到痛宰，今天又再度輸球，很可能再次輸掉與光芒的4連戰，而打線除了賈吉與索托（Juan Soto）以外，表現皆不理想或不穩定，今天在賈吉開轟前，洋基共有9個人次上壘，卻敲出2次雙殺打，全隊本季94次雙殺打為全大聯盟之最。賽後賈吉坦言，「我們想太多了。」

洋基在此系列戰的前3戰，得點圈28打數僅有4安。賈吉表示，「我確實經常遇到這種情況，試圖讓事情有所進展，試圖激勵球隊，但這種情況就是會發生。我們只需要回到做好自己的本分，如果沒有好球可以打，就把機會做給下一個隊友。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法