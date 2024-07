阿爾比斯。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕勇士今日以2:6輸給紅雀,還傷了明星二壘手阿爾比斯(Ozzie Albies),可說是賠了夫人又折兵。

阿爾比斯在比賽中傷到左手腕提前退場,根據勇士球團指出,阿爾比斯接受了X光檢查,結果顯示有骨折,將進入傷兵名單,預計缺席大約八週的時間。

阿爾比斯是勇士主戰二壘手,本季已出賽90場,敲出8轟、進帳46分打點,打擊三圍.258/.310/.407,如今他將長期脫離戰線,勇士戰力勢必打折扣。

阿爾比斯曾3度入選明星賽,2度榮膺年度第二隊,拿過2座銀棒獎,生涯在大聯盟已累積139發全壘打。

Ozzie Albies exits today's game against the Cardinals in the ninth inning following this play at second base pic.twitter.com/kANpteaAlz