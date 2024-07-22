MiLB》生涯3局狂丟28保送35暴投4觸身！勇士右投暴走控球遭批史上最糟

Braves minor league pitcher Francisco Vicioso’s career stats:



3.0 IP 0-3 W-L 60.00 ERA 28 BB 6 SO

35 wild pitches & he’s hit 4 batters



He also has 3 fielding errors in 3 chances pic.twitter.com/v8eJ9FqusB — WTF Stats （@WTFstats） July 21, 2024

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕當一名投手1局投超過3次四壞保送，似乎控球能力就有待檢討，然而勇士新人聯盟的19歲右投手維希歐索（Francisco Vicioso），職業生涯僅累積短短的3局，卻出現多達28次四壞保送！

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來自多明尼加的維希歐索，去年勇士以小聯盟合約將他簽下，然而他職業生涯的第一個球季，出賽3場包含2場先發，僅累積了0.1局，就投出多達11次四壞保送、17次暴投與4次觸身球，另有1次三振，防禦率351，每局被上壘率33。

維希歐索今年持續在新人聯盟出賽，上一次登板是在7月16日，本季到目前為止，維希歐索出賽7場，2.2局就丟出17次四壞保送、18次暴投，另有5次三振，防禦率23.63。

合計維希歐索的職棒生涯迄今，3局投球一共出現多達28次四壞保送、35次暴投與4次觸身球，失掉20分，防禦率60，每局被上壘率10。此外，維希歐索還有過3次守備機會，但他每一次都發生失誤。

近日在X上就有人Po出維希歐索的投球影片，《紐約郵報》直言他的球出手後，移動的方式看就像威浮球。不少美國球迷紛紛在下方留言，「不可能吧，為什麼還要留他？」、「有史以來最糟的球員」、「是時候退休了」、「這是他第一次丟棒球嗎？」甚至還有人直呼，「這就是培養菁英捕手的方式！」

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