MLB》高興不用再面對克蕭！大谷盼明年在東京巨蛋重拾「二刀流」

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第30轟，擊球初速116.7英哩（約187.8公里）、飛行距離473英呎，令當時在場邊接受《ESPN》訪問的克蕭（Clayton Kershaw）直呼無言以對。而賽後大谷也表示，自己很期待克蕭的回歸。

休賽季動了左肩手術的克蕭，經過長時間訓練、復健後，本月在小聯盟3A投了2場復健賽，合計7局投球失3分，送出7次三振。根據道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨天透露，克蕭將離開傷兵名單，並於美國時間下週四掛帥先發交手巨人，迎來本季大聯盟初登板。

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大谷生涯對決克蕭的成績為11打數0安打，還吞下4次三振，拿克蕭的球路完全沒輒。如今兩人成為隊友，克蕭也將迎來本季初登板，對此大谷賽後在場邊接受《ESPN》訪問時也笑回，「他大概是我最打不好的投手之一，不用再面對他我很高興，同時也很興奮能近距離觀察他投球。」

而大聯盟日前也宣布，明年的海外開幕戰將移師日本東京巨蛋，由道奇對決小熊，屆時也有望看到大谷再度以「二刀流」之姿先發上陣。賽後記者會上，大谷強調這是對日本球迷來說很特別的比賽，自己也剛從傷病中恢復，最重要還是準備好迎接開幕戰。

而對於是否想「投」明年東京巨蛋開幕戰，大谷表示，「希望能以那樣的水準迎接春訓，也希望以那樣的信任感被派上場，這對我的信心很有幫助，我不一定要把這當目標，但希望能恢復那樣的水準。」

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