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雲林縣射擊委員會「十三年一劍」 孕育奧運射擊國手

2024/07/22 15:03

吳昇諳（右）今接任射擊委員會主委，奧運國手劉恆妤父母也到場感謝委員會多年栽培。（雲林縣射擊委員會提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林退休警官吳昇諳任職間全力培訓青年射擊培訓工作，其中孕育出10公尺空氣手槍奧運國手劉恆妤。而他今天正式接任雲林縣射擊委員會主委。他表示，雲林縣射擊委員會全心培育射擊選手，13年的努力，今年終於有機會為國家、雲林力拚奧運獎牌。

吳昇諳2年前從雲林縣警察局後勤科退休，不過退休前便利用勤務時間之餘，以無償義務全力協助委員會籌備、成立及運作，甚至以他個人工作專長，全力在縣內各級學校培育射擊選手。今年他獲雲林縣體育會正式聘任射擊委員會主委，今天正式走馬上任。

吳昇諳表示，雲林射擊委員會最引人關注的焦點便是入選巴黎奧運10公尺空氣手槍的射擊國手劉恆妤。她從虎尾東仁國中3年級起接觸射擊運動，升學至斗六高中期間便接受委員會培訓，後以優異成績考上國立體育大學技擊運動技術系，同年更是進入國訓中心接受國家級專業培訓。

吳昇諳指出，劉恆妤多次在亞錦賽等國內外競賽穩定成長、奪牌，更是入選2024巴黎奧運射擊代表隊，是委員會成立13年來最令人開心的喜訊。目前她已抵達巴黎，衷心期盼她能穩定發揮，為雲林、台灣拿下獎牌。

接任典禮當天，劉恆妤父母也到場感謝委員會多年栽培付出，此外日前連續3天的全縣運動會，兩人還到賽場擔任志工，協助各項事務。

吳昇諳說，一路走來有辛苦有歡樂，在歷屆主委和工作人員的努力下，也已展現成果，目前全縣有5個訓練站，包括斗南石龜國小、崇德國中、林內國中、斗南完全高中、義峰高中，另全縣主要培訓及比賽場地，位於斗六棒球場內的靶場。委員會不只舉辦全縣射擊比賽從中選訓優秀、有潛力的選手進行培育，還進行國家射擊B級裁判的研習培訓， 讓國內射擊運動有更多人才。

雲林縣射擊委員成立13年，全力培訓縣內射擊好手，今年更是孕育出一位奧運國手。（雲林縣射擊委員會提供）

雲林縣射擊委員成立13年，全力培訓縣內射擊好手，今年更是孕育出一位奧運國手。（雲林縣射擊委員會提供）

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