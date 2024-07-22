棒球》頂新和德邀請早大棒球部交流 小宮山悟現身永靖讓小球員樂翻

早稻田大學棒球部及興大附農青棒隊交流。（頂新和德文教基金會提供）

〔體育中心/綜合報導〕為培育棒球人才，頂新和德文教基金會近日邀請日本早稻田大學棒球部小宮山悟監督和四名球員文珠玄基、尾瀨雄大、黃鼎仁、北晴輝晴來台交流，其中黃鼎仁為新竹人，高中畢業後前往早稻田大學就讀，現已成球隊主要戰力。小宮山悟監督在參訪期間不僅指導基層棒球隊投球，還親自示範，讓大小球員們都相當興奮!

早稻田大學棒球部一行本月12日到14日應邀來台，期間主要到基金會創辦人魏應充的故鄉彰化參訪及交流，小宮山悟監督除親自指導永靖國中棒球隊的投手群，也到永靖簡易棒球場及台中分別與勇靖少年和東螺犀社區棒球隊，及興大附農青棒隊交流，開拓球員視野。

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今年取得東京六大學春季聯賽打擊王的尾瀨雄大跟小球員們分享：「打棒球的重點就是不斷練習，不要想太多，多練、多讓身體去動，讓身體去記憶打球的感覺。」日職知名退役球員、有「投球精密機器」美譽的小宮山悟監督也在現場分享投球要領，小球員們包圍著監督仔細聆聽，直呼太難得了！

來自新竹的早稻田大學棒球部的隊員黃鼎仁也分享赴日求學心情，提到自己剛開始只會講一兩句日文，所以打球之外的時間也要去學習語言，「很感謝隊友們教我很多日文，我才慢慢克服語言問題。」

頂新和德文教基金會蕭巧怡執行長表示，魏創辦人希望整合集團資源共同推動台灣棒球，也號召社會大眾一起關注台灣棒球，讓棒球經濟生態圈繁榮發展。

早稻田大學棒球部成員指導小球員。（頂新和德文教基金會提供）

早稻田大學棒球部監督小宮山悟分享投手教學。（頂新和德文教基金會提供）

東京六大學春季聯賽打擊王尾瀨雄大傳授小球員打擊要領。（頂新和德文教基金會提供）

早稻田大學棒球部與永靖社區棒球隊「勇靖少年」合影。（頂新和德文教基金會提供）

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