MLB》道奇「能做任何事」！ 美媒曝有望網羅2球星的大計畫

克羅切與羅伯特。（本報合成照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟下半季賽程正如火如荼進行，道奇隊近期雖然有望迎回葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與克蕭（Clayton Kershaw）兩大強投，但他們依舊被牽扯進交易大限前的傳聞當中，《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）便透露，道奇可能有大計畫。

白襪左投克羅切（Garrett Crochet）在本季轉戰先發一鳴驚人，但白襪戰績積弱不振，預計會在交易大限前當賣家展開重建，克羅切也在很早就被傳出可能會在交易大限前改披他隊戰袍，南丁格爾透露，道奇不只對克羅切有興趣，同時在關注中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.），且交易包裹甚至有機會再擴大到白襪終結者寇派克（Michael Kopech）。

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根據《MLB Pipeline》，道奇現在有著聯盟前10的農場體系，還有2位百大新秀，根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）提到，儘管道奇沒有像金鶯一樣排名第一的農場體系，能夠砸大把農作物爭搶運動家鬼神終結者米勒（Mason Miller），但他與《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）都認為，道奇還是「能做任何事」。

羅伯特曾在去年入選明星賽，本季雖然打擊率不振，但依舊有11轟、11盜，OPS+116（標準化攻擊指數，100為聯盟平均）的輸出，只要他能夠健康在場上，依舊能在攻守兩端提供不俗的產值；寇派克今年雖然防禦率破5，但有著一手百英哩火球的他，依舊在41局投球飆出56次三振。

寇派克。（資料照）

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