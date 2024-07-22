巧固球》亞青杯台灣隊再傳捷報！ 7戰全勝奪冠

亞青杯巧固球台灣隊再傳捷報，台灣隊路竹高中為班底7戰全勝奪冠，選手們歡呼勝利。（高市教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕2024亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽，高市嘉興國中、路竹高中紛傳捷報！以路竹高中巧固球4位國手為主力的台灣代表隊，也展現強力攻勢，七戰皆勝狂打亞洲五強國，勇奪男子18歲組冠軍。

以路竹高中巧固球4位國手為主力的台灣代表隊，在馬來西亞舉行的2024亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽，從初賽一路打入決賽，預賽就大幅領先其他國家，決賽更是勢如破竹，冠亞軍戰同樣面對新加坡強隊，終場是以50：37的比數，打敗新加坡國家代表隊，奪得男子18歲組（M18）冠軍，為台灣與高雄市爭光。

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第七屆亞青盃巧固球賽中，路竹高中巧固球隊國手張恆翔、劉志豪、唐宇瓏、朱菘盛以卓越的表現勇奪冠軍，為國爭光。經過三天激烈的比賽，選手們和陳鉞方教練將啓程凱旋歸國，路竹高中巧固球隊展現戰鬥精神與精湛技術，亞青盃M18中華隊以5戰全勝，擊敗香港、泰國、澳門、馬來西亞、新加坡，奪下預賽第一名。

進入決賽時，再以52比23再勝香港，冠亞軍之戰中，最後以50比37再度擊敗新加坡，最終全勝捧回亞青盃冠軍獎盃，路竹高中巧固球隊此次的卓越表現，讓全校師生深感驕傲，更創下學校歷史上的新紀錄，首次以國手身份參加國際賽事，並榮獲冠軍。

校長盧正川表示，選手們不僅代表了學校，更代表了全台灣的驕傲，這次比賽的成功，更要感謝陳鉞方教練的悉心指導和巧固球黃慧玲主委、家長們的全力支持。有家長們的支持，無論是在現場加油打氣還是守在直播前為選手們吶喊助威，這些都是孩子們取得佳績的重要動力。

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