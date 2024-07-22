NBA》勇士小將二選一會送走誰？ 美媒點出制服組交易策略

波傑姆斯基（左）、庫明加（右）。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕若勇士希望能透過交易爭取馬卡南（Lauri Markkanen）的加入，那絕對必須付出陣中年輕潛力作為代價，但在老闆先前提到不可能一次全送走的情況下，制服組會傾向送走誰成為關鍵的重點，對此美媒報導點出勇士制服組當前的想法。

NBA記者史坦（Marc Stein）認為，勇士兩小將庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）兩人的合約狀況是勇士目前在做出抉擇時的關鍵要素，史坦在最新一期的《The Stein Line》寫道:「除了勇士隊內對於波傑姆斯基的表現給出高評價外，他做為2023年的新人，接下來還得領3個球季的新秀合約，而相比之下庫明加為2021年的新秀已經獲得提前續頂薪合約的資格，像活塞的坎寧安（Cade Cunningham）、暴龍的S.巴恩斯（Scottie Barnes）等人都已經獲得超過2億美元的大約，在考慮到NBA薪資新制對於團隊薪資規定變得更為嚴格的狀況下，還在領新秀低薪合約的球員變得比以往任何時候都來得更有價值。」

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此外，史坦補充說到:「波傑姆斯基除了很快就證明自己能融入這支球隊同時能有效填補球隊的後場戰力外，此外他的合約在D.格林（Draymond Green）及威金斯（Andrew Wiggins）的兩張合約於2027年夏天到期前沒有資格獲得大幅加薪，這點會是勇士在考量未來團隊薪資空間及彈性上的重要關鍵。」

最後，史坦也表示在勇士與爵士馬卡南的交易案中，全聯盟都相信勇士比起波傑姆斯基更願意送走庫明加，這點應與上述所提到的跟勇士整體團隊薪資影響有關。雖然波傑姆斯基與庫明加兩者都在今年球季有非常出色的表現，但要是勇士必須送走其中一位選手以獲得馬卡南的話，在庫明加即將結束新秀合約且接下來將可獲得大幅加薪的情況下，兩者未來薪資的巨大差距恐怕將成為制服組做出決定的潛在因素。

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