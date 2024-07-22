巴黎奧運》紫色系為主的羽球場看過嗎？ 台灣隊已進入場館訓練

巴黎奧運羽球將在愛迪達體育館登場，場地主要以紫色系為主。（讀者提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕巴黎奧運羽球場設計以「紫色」為主，台灣羽球隊成員進館訓練的第一時間反應，皆對這樣特別色系感到相當驚艷。

台灣本屆有戴資穎、周天成、李洋／王齊麟、葉宏蔚／李佳馨取得參賽資格，昨進入比賽場館愛迪達體育館先適應場地。值得一提的是，身為浪漫之都的巴黎，在顏色使用別出心裁，田徑場等地方都把色系改成「薰衣草紫色」，所以羽球館也變得夢幻。

請繼續往下閱讀...

台灣隊在20日從桃園機場飛往巴黎，昨天在當地時間21日就到愛迪達體育館練球，雖然被大會接駁車惡搞，光等車時間就耗費許久，不過大夥還是把握時間進到場館訓練。

過往羽球場普遍以綠色為主，只有年終總決賽大膽使用紅色，如今巴黎奧運雖然在地板仍維持綠色，但周邊顏色都採紫色系，場館整體看起來相當夢幻，身經百戰的球員都感到很不一樣。李洋透露，到場後發現，紫色真的很特別，看起來也蠻好看的。

愛迪達體育館今年3月舉辦法國羽球公開賽，當時戴資穎、周天成、李洋／王齊麟、葉宏蔚／李佳馨都有參賽，只是現在重返場館，球員發現風向跟之前不太相同，王齊麟就說，勢必還要加以適應場地風向。

巴黎奧運羽球將在愛迪達體育館登場，場地主要以紫色系為主。（讀者提供）

巴黎奧運羽球將在愛迪達體育館登場，場地主要以紫色系為主。（讀者提供）

巴黎奧運羽球將在愛迪達體育館登場，場地主要以紫色系為主。（讀者提供）

巴黎奧運羽球將在愛迪達體育館登場，場地主要以紫色系為主。（讀者提供）

巴黎奧運羽球將在愛迪達體育館登場，場地主要以紫色系為主。（讀者提供）

巴黎奧運羽球將在愛迪達體育館登場，場地主要以紫色系為主。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法