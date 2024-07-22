MLB》洋基今夏幹大事？ 美媒曝「左打法官」恐成交易籌碼

瓊斯。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基在經歷近期一波大低潮後決心在交易截止日前改善現有投手陣容，據稍早美媒報導指出，球隊制服組終於願意將當今農場第2號新秀瓊斯（Spencer Jones）放入交易包裹中以換取當今市場上的頂級先發投手。

根據今日美國記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，如果可以換得白襪投手克羅切（Garrett Crochet）或史庫柏爾（Tarik Skubal）的話，洋基制服組願意將瓊斯放入交易包裹中，但目前白襪仍在等待洋基及其他球隊在交易截止日前提出更好的報價，此外老虎隊至今也一直與金鶯及道奇進行交易談判。

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此外根據《Bleacher Report》記者Joel Reuter的報導指出，瓊斯於2022年首輪第25順位被洋基選中，今年在2A繳出2成38，10發全壘打和46分打點的成績，此外他也是洋基體系中排行第二的新秀，目前位列《MLB Pipeline》百大新秀中第73名。

而克羅切則是今年交易市場中最好的先發投手之一，他在今年戰績低迷的白襪繳出6勝6敗，防禦率3.02的好成績，同時也入選了今年的全明星賽。另外一位來自老虎的史庫柏爾則在19場比賽中繳出10勝3敗，防禦率2.41的表現，同時還在116局的投球中送出140次三振，若洋基能透過交易獲得兩位其中之一絕對能有效幫助他們解決當今先發陣容疲弱的問題，但在當前其他競爭對手眾多的情況下，洋基目前僅以瓊斯為首的交易包裹恐怕很難從道奇、金鶯等擁有大量優質新秀的球隊中脫穎而出。

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