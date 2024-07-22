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奧運男籃》奪牌熱門法國熱身賽苦吞4連敗 溫班亞瑪：我不擔心

2024/07/22 20:11

溫班亞瑪。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕法國男籃擁有NBA兩大中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坐鎮，被視為本屆巴黎奧運金牌熱門之一，不過在熱身賽卻頻踢鐵板，今以82：83不敵澳洲，苦吞4連敗，必須盡快在開打前找出對策。

法國此役與澳洲激戰，倒數2.5秒時握有1分領先，不過關鍵時刻發生致命失誤，讓澳洲丹尼爾斯（Dyson Daniels）擺進2分，溫班亞瑪外線出手落空，地主熱門終場1分差昔敗。

法國熱身賽以2勝4敗作收，背負留下金牌重任的溫班亞瑪並不認為是警訊，「我不擔心，我們會在6天後準備好。」此役他貢獻26分、12籃板、8助攻「準大三元」，戈貝爾只拿下8分、7籃板。

 法國隊是上屆東京奧運銀牌得主，此次與德國、日本和巴西同屬B組，預計27日首戰對決巴西。

澳洲在熱身賽不敵美國後，接連擊敗塞爾維亞、波多黎各和法國，將以3連勝迎接對決西班牙的小組首戰，35歲的「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）此戰上場29分鐘就攻下24分、吉迪（Josh Giddy）外線8投4中進帳20分、8助攻、6籃板。

澳洲男籃上屆奧運奪下銅牌，不僅寫下該國新猷，更是歐洲、美洲以外的首國，致勝功臣丹尼爾斯指出，熱身賽對於團隊整合與默契相當重要，「我們把這一戰當作金牌戰在打。」

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