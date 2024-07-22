MLB》洋基、道奇怎麼搶得贏？ 老虎派球探觀察金鶯大物野手群

哈勒戴本季在大聯盟開箱表現不佳，不過在3A依舊有著誇張的表現。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕季中交易大限在即，預計將成為賣家的老虎隊，傳出派球探觀看金鶯3A的大物野手，包含狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）等好手。

老虎陣中在今年季中交易大限最搶手的標的就是王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal），在目前的所有交易傳聞當中，只要是競爭球隊幾乎都會與史庫柏爾扯上關係，其中金鶯被認為是最有可能搶到他的球隊之一。

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根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）表示，老虎球探已經派人到金鶯3A觀察大物野手的狀況，包含哈勒戴、梅歐（Coby Mayo）、諾比（Connor Norby）與史陶爾斯（Kyle Stowers）等人。

摩洛西提到的4位野手當中，以現在《MLB Pipeline》的百大新秀排名來看，哈勒戴仍被排在第一，梅歐排名第15名，而諾比排在金鶯農場第5名，史陶爾斯則是因為2022年就已經登上大聯盟，在大聯盟累積67場出賽、168打席，沒有新秀資格，但本季他在3A敲出17轟，攻擊指數0.871。

若金鶯能夠在史庫柏爾的包裹中送出3A百大新秀當中的其中一名便相當具有競爭力，因為主力競爭者道奇與洋基都無法拿出如此成熟且接近即戰力的年輕球員。道奇農場目前排名最高的是47名的捕手拉辛（Dalton Rushing），而洋基願意出的包裹則是排名第73名的瓊斯（Spencer Jones），這2人目前都在2A，且瓊斯本季遇到小撞牆期，76場比賽敲出10轟但狂吞129K。

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