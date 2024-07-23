奧運》美媒預測台灣隊3面獎牌 巴黎唯一最具金牌相是她

黃筱雯（左）。（資料照，拳擊協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運即將開幕， 美國老牌體育雜誌《運動畫刊》公布各種賽事的獎牌預測，其中台灣隊共有3面獎牌，而唯一金牌則看好女子拳擊54公斤級的黃筱雯。

針對本屆巴黎奧運329項賽事的獎牌得主，《運動畫刊》撰稿人卡澤納夫（Brian Cazeneuve）做出賽前評估，台灣隊雖然上屆東京奧運拿到2金、 4銀、 6銅共12面獎牌，締造史上最佳成績，此次卻未獲青睞，他僅認為東奧銅牌的黃筱雯有望更上層樓，這也將是台灣拳擊選手贏得的首面奧運金牌；該量級銀牌為哥倫比亞阿里亞絲（Yeni Arias），銅牌由泰國吉特龐（Jutamas Jitpong）、蒙古恩赫賈加爾（Munguntsetseg Enkhjargal）共同獲得。

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除了唯一最具金牌相的黃筱雯，《運動畫刊》認為台灣另外兩面巴黎奧運銅牌，包括跆拳道女子57公斤級羅嘉翎，以及射箭混合團體賽。22歲的羅嘉翎也是上屆東奧銅牌，本屆可能與土耳其伊爾金（Hatice Kubra Ilgun）再度並列銅牌；至於該量級金、銀牌的熱門得主，則為匈牙利馬頓（Viviana Marton）、中國駱宗詩。

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