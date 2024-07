MLB》索托單場雙響砲、羅冬7局10K好投！洋基5轟煙火秀擊潰光芒

索托。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基與光芒4連戰最終戰,洋基今天火力大爆發,單場狂敲5發全壘打,包括索托(Juan Soto)單場雙響砲,終場以9:1擊潰光芒,系列賽2:2戰成平手。

洋基2局下就靠著威爾斯(Austin Wells)與沃爾普(Anthony Volpe)的2發陽春砲取得2:0領先,4局下O.卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)在二、三壘有人時敲出適時安打,洋基一口氣領先來到4:0。

5局上光芒做出回應,昨天開轟過的希瑞(Jose Siri)今天再度炸裂,中外野方向陽春砲幫助光芒追回1分。但5局下洋基再度反擊,本季表現太差而被下放板凳的老將拉梅修(DJ LeMahieu),今重返先發陣容埋伏第9棒,竟敲出本季首轟,洋基5:1持續領先。

比賽來到後段後就是索托的個人秀,他在7局下先敲出右外野陽春砲,擊球初速112.1英哩,飛行距離424英呎;8局下索托又炸裂,這回敲出仰角僅19度的右外野平射3分砲,擊球初速114.9英哩,飛行距離385英呎,本季已敲25轟,洋基最終就以9:1將光芒打得暈頭轉向。

