MLB》索托單場雙響砲、羅冬7局10K好投！洋基5轟煙火秀擊潰光芒

索托。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與光芒4連戰最終戰，洋基今天火力大爆發，單場狂敲5發全壘打，包括索托（Juan Soto）單場雙響砲，終場以9：1擊潰光芒，系列賽2：2戰成平手。

洋基2局下就靠著威爾斯（Austin Wells）與沃爾普（Anthony Volpe）的2發陽春砲取得2：0領先，4局下O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）在二、三壘有人時敲出適時安打，洋基一口氣領先來到4：0。

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5局上光芒做出回應，昨天開轟過的希瑞（Jose Siri）今天再度炸裂，中外野方向陽春砲幫助光芒追回1分。但5局下洋基再度反擊，本季表現太差而被下放板凳的老將拉梅修（DJ LeMahieu），今重返先發陣容埋伏第9棒，竟敲出本季首轟，洋基5：1持續領先。

比賽來到後段後就是索托的個人秀，他在7局下先敲出右外野陽春砲，擊球初速112.1英哩，飛行距離424英呎；8局下索托又炸裂，這回敲出仰角僅19度的右外野平射3分砲，擊球初速114.9英哩，飛行距離385英呎，本季已敲25轟，洋基最終就以9：1將光芒打得暈頭轉向。

Juan Soto pads the @Yankees lead with home run No. 24. pic.twitter.com/2EdJRzBITH — MLB （@MLB） July 22, 2024

Juan Soto has his 4th multi-HR game of the season! pic.twitter.com/7yN6GLoIkO — MLB （@MLB） July 22, 2024

索托今5打數3安打包含2轟，單場貢獻4分打點，賽後打擊率0.311，攻擊指數1.029；當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天雖然沒長打，但5打數也有2支一壘安打，賽後打擊率0.310，攻擊指數1.111。

洋基明星先發左投羅冬（Carlos Rodon），在今天之前已經連續6場先發都無法奪勝，先前還一度狂吞5連敗。不過今天他終於回神，主投7局用101球有67顆好球，僅被敲出2支安打包含1轟，失掉1分，狂飆10次三振，另有2次保送，奪下本季第10勝（7敗），賽後防禦率4.42。

羅冬。（法新社）

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