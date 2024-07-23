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奧運籃球》掌旗官詹姆斯霸氣連拿11分 率美國逆轉德國奪5連勝

2024/07/23 07:24

詹姆斯。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕39歲的「大帝」詹姆斯（LeBron James）將出任美國隊在巴黎奧運的掌旗官，他今天凌晨在美國男籃最後1場熱身賽，於最後關鍵時刻獨拿11分，全場20分進帳，率美國以92：88打敗去年世界盃冠軍德國隊，將以熱身賽不敗之姿前進巴黎奧運。

詹姆斯在2004年雅典奧運首次登上五環殿堂，當時是陣中最年輕球員，2008年北京奧運、2012年倫敦奧運也助隊奪金，如今迎來第4次五環殿堂之旅，已經是陣中最年長一員，將率隊尋求5連霸。

美國今對上德國之戰，上半場最多有雙位數領先，兩節打完也取得48：41領先，但德國不是軟腳蝦，第三節連續三分球破網超前，甚至第四節最後不到4分鐘82：81領先，身為掌旗官的詹姆斯正式接管戰局，關鍵時刻以4投全中連續進帳11分，幫助球隊翻轉戰局，守住美國的不敗之身。

詹姆斯。（美聯社）

詹姆斯此仗20分、6籃板及4助攻，恩比德（Joel Embiid）15分、8籃板和5助攻，柯瑞（Stephen Curry）挹注13分，A.戴維斯（Anthony Davis）11分、愛德華茲（Anthony Edwards）10分。至於德國隊主控施洛德（Dennis Schröder）13分、10助攻，效力NBA魔術的華格納（Franz Wagner）進帳18分則是德國隊之最。

美國在奧運前的熱身賽連勝加拿大、澳洲、塞爾維亞、南蘇丹及德國，5連勝之姿前進奧運舞台，他們奧運首戰將在28日對上塞爾維亞。

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