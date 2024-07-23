晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

奧運男籃》美國熱身賽5連勝卻有隱憂 連2場三分外線火力不如對手

2024/07/23 08:30

柯瑞。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃今天在自辦熱身賽面對德國隊，39歲的「大帝」詹姆斯（LeBron James）在第四節關鍵時刻連拿11分，幫助美國男籃以92比88擊敗去年世界盃冠軍德國。美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，「我認為我們可以做得更好。」

詹姆斯全場11投8中，交出20分、6籃板、4助攻的成績。他表示，「這對我們來說是一次很好的考驗，我很高興我們能夠保持冷靜，像前幾天面對南蘇丹那樣堅持不懈。這對我們來說是一場很好的勝利。」

美國隊此戰全場發生14次失誤，而德國全隊只有7次。德國全場出手45次三分球、投進13顆，而美國隊紙場三分球則是16投7中；美國男籃前一場碰上南蘇丹比賽，全場三分球總得分也是以21比42不如對手。

詹姆斯（右）。（美聯社）

柯爾表示，球隊現在已經適應輪替，「我認為選手們正在互相熟悉，但我們可以把很多事情做得更好，我覺得我們今晚的傳球不太好，他們給我們施加許多防守端壓力，我們有幾次失誤。我認為我們可以加強比賽內容，做得更好。」

生涯首度參戰奧運的勇士一哥柯瑞（StephenCurry）此戰13投5中、三分球7投僅1中，拿到12分。柯瑞坦言，「我想我們還沒有打出最好的進攻比賽內容。」

「我們經歷各種事情。」柯瑞表示，「我認為我們已經準備好了，我認為我們已經最好做被，細細在我們必須要表現出來。」

此外，先前因右小腿拉傷的杜蘭特（Kevin Durant），美國隊這5場自辦熱身賽中都沒有亮相。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。