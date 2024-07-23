奧運男籃》美國熱身賽5連勝卻有隱憂 連2場三分外線火力不如對手

柯瑞。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃今天在自辦熱身賽面對德國隊，39歲的「大帝」詹姆斯（LeBron James）在第四節關鍵時刻連拿11分，幫助美國男籃以92比88擊敗去年世界盃冠軍德國。美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，「我認為我們可以做得更好。」

詹姆斯全場11投8中，交出20分、6籃板、4助攻的成績。他表示，「這對我們來說是一次很好的考驗，我很高興我們能夠保持冷靜，像前幾天面對南蘇丹那樣堅持不懈。這對我們來說是一場很好的勝利。」

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美國隊此戰全場發生14次失誤，而德國全隊只有7次。德國全場出手45次三分球、投進13顆，而美國隊紙場三分球則是16投7中；美國男籃前一場碰上南蘇丹比賽，全場三分球總得分也是以21比42不如對手。

詹姆斯（右）。（美聯社）

柯爾表示，球隊現在已經適應輪替，「我認為選手們正在互相熟悉，但我們可以把很多事情做得更好，我覺得我們今晚的傳球不太好，他們給我們施加許多防守端壓力，我們有幾次失誤。我認為我們可以加強比賽內容，做得更好。」

生涯首度參戰奧運的勇士一哥柯瑞（StephenCurry）此戰13投5中、三分球7投僅1中，拿到12分。柯瑞坦言，「我想我們還沒有打出最好的進攻比賽內容。」

「我們經歷各種事情。」柯瑞表示，「我認為我們已經準備好了，我認為我們已經最好做被，細細在我們必須要表現出來。」

此外，先前因右小腿拉傷的杜蘭特（Kevin Durant），美國隊這5場自辦熱身賽中都沒有亮相。

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