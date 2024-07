MLB》回應光芒強打？暴力開轟後「故意慢跑」寫本季最慢 索托曝原因

索托。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今以9:1痛宰光芒,索托(Juan Soto)上演當場雙響砲,本季已經敲出25發全壘打。而他在敲出此役第一轟後,還故意站在原地目送小白球,許久後才開始故意慢跑繞壘,賽後索托也解釋這樣做的原因。

索托在7局下敲出此役第一發全壘打,飛行距離424英呎,這轟甚至差點飛到上層看台。索托先是在原地目送球飛出去後,才開始慢慢繞壘。根據大聯盟官網指出,索托這球繞壘的時間為37.7秒,創下全大聯盟本季最慢。

而在5局上時,光芒強打希瑞(Jose Siri)敲出一發陽春砲幫助球隊破蛋,這是他本季第14轟,打破了洋基先發投手羅冬(Carlos Rodon)的無安打,同時今天也是希瑞29歲生日。他開轟後花了30秒繞壘慶祝,頓時引來全場洋基球迷的噓聲。

