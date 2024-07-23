MLB》回應光芒強打？暴力開轟後「故意慢跑」寫本季最慢 索托曝原因

索托。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以9：1痛宰光芒，索托（Juan Soto）上演當場雙響砲，本季已經敲出25發全壘打。而他在敲出此役第一轟後，還故意站在原地目送小白球，許久後才開始故意慢跑繞壘，賽後索托也解釋這樣做的原因。

索托在7局下敲出此役第一發全壘打，飛行距離424英呎，這轟甚至差點飛到上層看台。索托先是在原地目送球飛出去後，才開始慢慢繞壘。根據大聯盟官網指出，索托這球繞壘的時間為37.7秒，創下全大聯盟本季最慢。

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Juan Soto pads the @Yankees lead with home run No. 24. pic.twitter.com/2EdJRzBITH — MLB （@MLB） July 22, 2024

而在5局上時，光芒強打希瑞（Jose Siri）敲出一發陽春砲幫助球隊破蛋，這是他本季第14轟，打破了洋基先發投手羅冬（Carlos Rodon）的無安打，同時今天也是希瑞29歲生日。他開轟後花了30秒繞壘慶祝，頓時引來全場洋基球迷的噓聲。

Jose Siri with an opposite field shot to get the Rays on the board this afternoon!



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希瑞表示，他只是想和隊友一起享受，而球迷的噓聲是他無法控制的。挨轟的羅冬也大器表示，「就是這樣，那球他打得很好，他可以隨心所欲，看要跑快還是跑慢。」

而索托賽後也談到他慢跑的原因，「我只是想確定那球是界內，我用盡全力讓球留在界內，所以這確實很有趣，也絕對是一支全壘打。」他還強調，「你知道的，天氣很熱，辛苦的一天。我試著保護腿筋，確保動作輕鬆些。」

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