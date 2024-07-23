晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

奧運男籃》希臘進攻大當機 熱身賽最終戰慘敗塞爾維亞

2024/07/23 08:58

「字母哥」帶領的希臘，在最後一場熱身賽慘敗給塞爾維亞。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運即將於本週正式展開，希臘男籃與塞爾維亞進行最後一場熱身賽，不過此戰希臘進攻大當機，全隊僅兩個人得分上雙位數，最終以72比94慘敗給對手。

此戰希臘一開賽就被塞爾維亞帶著節奏走，首節中段就落後到8分，最終4節比賽沒有一節得分勝過對手，整場比賽塞爾維亞領先幾乎都在雙位數，儘管希臘中間一度追到4分差，不過塞爾維亞都可以及時調整並拉開比數，最終以22分之差勝出。

塞爾維亞約基奇（Nikola Jokic）繳出16分8籃板6助攻，效力於老鷹的波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）則攻下了全場最高的19分。

希臘方面此役進攻出現斷層，全隊僅有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、帕帕尼古拉烏（Kostas Papanikolaou）兩人得分上兩位數，「字母哥」繳出17分5籃板4助攻。

這場比賽是兩隊奧運前的最後一場熱身賽，本屆奧運塞爾維亞分在C組，預賽將會遇到美國、波多黎各、南蘇丹，希臘則分在A組，將會與澳洲、西班牙、加拿大交手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。