奧運男籃》希臘進攻大當機 熱身賽最終戰慘敗塞爾維亞

「字母哥」帶領的希臘，在最後一場熱身賽慘敗給塞爾維亞。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運即將於本週正式展開，希臘男籃與塞爾維亞進行最後一場熱身賽，不過此戰希臘進攻大當機，全隊僅兩個人得分上雙位數，最終以72比94慘敗給對手。

此戰希臘一開賽就被塞爾維亞帶著節奏走，首節中段就落後到8分，最終4節比賽沒有一節得分勝過對手，整場比賽塞爾維亞領先幾乎都在雙位數，儘管希臘中間一度追到4分差，不過塞爾維亞都可以及時調整並拉開比數，最終以22分之差勝出。

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塞爾維亞約基奇（Nikola Jokic）繳出16分8籃板6助攻，效力於老鷹的波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）則攻下了全場最高的19分。

希臘方面此役進攻出現斷層，全隊僅有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、帕帕尼古拉烏（Kostas Papanikolaou）兩人得分上兩位數，「字母哥」繳出17分5籃板4助攻。

這場比賽是兩隊奧運前的最後一場熱身賽，本屆奧運塞爾維亞分在C組，預賽將會遇到美國、波多黎各、南蘇丹，希臘則分在A組，將會與澳洲、西班牙、加拿大交手。

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