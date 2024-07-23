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MLB》奪8勝與王牌葛拉斯諾並列！道奇主帥談DFA派克斯頓：很困難...

2024/07/23 09:29

派克斯頓。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天將35歲資深先發左投派克斯頓（James Paxton）指定讓渡（DFA），今天賽前，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）談及此事，直言這是很困難的決定。

派克斯頓休季以1年1100萬美元合約加盟道奇，本季先發18場防禦率4.43，每局被上壘率1.45，89.1局投出64次三振、48次保送，失掉44分責失，拿下8勝2敗，勝場數與王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）並列全隊第2多，僅次史東（Gavin Stone）的9勝。

雖然派克斯頓昨天對紅襪5局失3分奪勝，但他在7月4場先發防禦率高達8.66。羅伯斯今天表示，「這很艱難，James擁有很棒的職業風範，我們很幸運他曾披過道奇球衣。我們有些球員要復出，也有球員我們想開箱，尤其是先發投手方面。」

羅伯斯透露，今早道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）打了電話聯繫派克斯頓，隨後自己也致電給他，「他應對的方式很專業。」

羅伯斯也表示，在DFA派克斯頓後，他仍對未來輪值有信心，「我們還有萊恩（River Ryan）、羅布雷斯基（Justin Wrobleski）、納克（Landon Knack），克蕭（Clayton Kershaw）與葛拉斯諾也將回歸。」

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