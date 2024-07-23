MLB》近5場奪4勝！老虎王牌7局失1分力壓守護者 勇奪本季第11勝

老虎王牌史庫柏爾7局失1分，收下本季第11勝。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎作客守護者4連戰的首場賽事，靠著王牌先發史庫柏爾（Tarik Skubal）上演7局失1分的優質好投力壓對手，終場以8：2擊敗守護者，搶下系列戰開門紅，史庫柏爾也收下本季第11勝，近況相當優異。

史庫柏爾首局投出3上3下有個好的開始，但來到2局下半遭遇亂流，讓對手擊出兩支安打與1次保送形成滿壘，抓到兩人出局後輪到黑吉斯（Austin Hedges），面對投手第1顆球做出突襲短打成功，形成帶有1分打點的內野安打。

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失掉分數後，史庫柏爾隨即穩住陣腳，即便之後的局數都有被對手敲出安打，但靠著今年身為王牌的架式，後面的半局未讓對手再越雷池一步，最終留下7局的投球僅失1分，送出6張老K與1次四壞球保送的優質先發內容，已經連續5場出賽都拿下優質先發，8、9兩局上場接替的米勒（Shelby Miller）、盧卡斯（Easton Lucas）與夏芬（Andrew Chafin）聯手順利守成，幫助老虎王牌收下本季第11勝。

Tarik Skubal's 5th and 6th Ks. pic.twitter.com/Wd9aQO14G8 — Rob Friedman （@PitchingNinja） July 23, 2024

除了投手的壓制以外，老虎火力也相當兇猛，全場敲出12支安打共拿下8分，其中維爾林（Matt Vierling）與坎哈（Mark Canha）都有猛打賞表現，另外陣中新秀亨利馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）以及基斯（Colt Keith）分別在1局上與9局上開轟，給予投手分數支援，最終攜手拿下勝利。

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