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奧運男籃》狠評詹姆斯為「練習賽之王」！美媒點出美國夢幻隊隱憂

2024/07/23 10:32

詹姆斯（左）。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕備戰巴黎奧運最後一場熱身賽，誓言5連霸的美國夢幻隊再一次靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）決勝節關鍵時刻連拿11分，以92：88力退德國。不過即便如此，《FOX》分析師貝勒斯（Skip Bayless）依舊不買帳，不僅批評美國隊表現，甚至給詹姆斯取了新綽號。

美國隊此役依舊缺少杜蘭特（Kevin Durant）這名大將，不過貝勒斯直言，這並不完全是美國隊的問題所在，「我們誓言奪金的團隊還缺少一些東西，我指的不僅僅是杜蘭特（缺席），進攻端從沒有真正流暢過，也沒有穩定的堅韌防守。」

美國此役上半場打完取得48：41領先，但易籃後逐漸被德國追趕，甚至決勝節最後不到4分鐘僅以82：81領先，此時詹姆斯在關鍵時刻跳出4投全中連續進帳11分，幫助球隊翻轉戰局。然而這樣的表現仍無法打動貝勒斯，身為資深「詹黑」的他直言，「LeBron，練習賽之王。」

此外，貝勒斯甚至表示，「如果美國隊現在擁有巔峰時期的喬丹（Michael Jordan），他們至少可以贏15.5分的差距。」

美國在奧運前的熱身賽連勝加拿大、澳洲、塞爾維亞、南蘇丹及德國，5連勝之姿前進奧運舞台，他們奧運首戰將在28日對上塞爾維亞。

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