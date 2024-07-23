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NBA》回想當年好兄弟齊聚熱火 「甜瓜」解釋不抱團原因

2024/07/23 09:34

安東尼解釋，當年不願在巔峰時期去當角色球員，因此沒有去熱火抱團。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕退役球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在卸下球衣後，投入了自己的商場事業中，近日他在訪談節目聊到了過去好兄弟組成了熱火的「三王」，解釋自己當年沒有選擇去組團的原因。

熱火在2010年組成了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）與波許（Chris Bosh）的三巨頭陣容，並且完成連霸偉業，談到這段故事，安東尼表示當年不想去抱團的原因，是因為自己還年輕，不願意在顛峰期就成為角色球員。

「甜瓜」在訪談中說，回想那個時候，他還沒有和其他巨星組隊的想法，因為他在金塊建立起了自己的地位，所以當時要他放下這些去和其他巨星抱團，他做不到。

「甜瓜」坦言，想像一下當他23、24歲巔峰、還是球隊一哥時轉隊去當第4得分點，這有可能發生嗎？安東尼表示，這與金錢無關，而是與扮演的角色有關。

儘管終生無冠，不過安東尼生涯還是留下平均22.5分、總得分達到28289分的成就，而在生涯最後一年，也曾轉戰湖人和好兄弟詹姆斯聯手過。

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