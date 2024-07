索勒。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今與巨人展開系列戰,日本巨星大谷翔平昨天對紅襪敲出473英呎的大號全壘打,還差點飛出球場。而昨天巨人重砲索勒(Jorge Soler)則敲出大聯盟本季最遠轟,不過對於今天即將交手的大谷,索勒依舊充滿敬佩。

索勒昨天在對決洛磯的比賽中,首局首打席就敲出中外野方向大號壘打,本季第11轟出爐,這發全壘打飛行距離來到478英呎,超越大谷翔平在6月19日對決洛磯所敲的476英呎全壘打,刷新本季最遠轟紀錄。

今天道奇巨人賽前,索勒被問及昨天的全壘打時表示,「感覺很棒,我打得很扎實,揮棒的感覺很流暢。」今天索勒與大谷都擔任先發第一棒指定打擊,對於兩人同場開轟的可能性,索勒表示,「希望如此,他是棒球界最強打者之一。」

