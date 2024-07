MLB》大都會林多雙響砲領銜擊敗馬林魚 系列賽雙方握手言和

大都會林多(中)今日上演單場雙響砲,幫助球隊拿下勝利。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會與馬林魚4連戰的最後1場比賽,雙方在馬林魚主場「LoanDepot Park」砲聲隆隆,雙方共敲出5發全壘打,其中大都會林多(Francisco Lindor)1個人包辦兩支上演單場雙響砲,帶領球隊以6:4擊敗對手,系列賽以2勝2敗握手言和。

大都會在2局上半,靠著麥克尼爾(Jeff McNeil)的兩分砲幫助球隊先馳得點;4局上半則由鷹俠(Jose Iglesias)與麥克尼爾分別打出三壘安打與高飛犧牲打再添1分,接著上場的林多大棒一揮,將小白球掃出右外野大牆之外形成陽春砲,幫助球隊攻下第4分。

5局上半打線把握對方先發狀態不穩攻佔滿壘,並靠著觸身球「苦肉計」擠回1分,不過就此之後火力冷卻下來,直到9局上半再度輪到林多的打擊,狀況火燙的他相中紅中滑球,再度轟到外野觀眾席上演單場雙響砲,幫助球隊再添分數。

投手部分,大都會先發投手皮特森(David Peterson)主投5局,其中包括5局下半貝爾(Josh Bell)的陽春砲在內一共失掉兩分,6局啟用牛棚投手布托(José Buttó),他中繼兩局也遭到克魯茲(Bryan De La Cruz)在7下陽春砲狙擊。

8局登板的梅頓(Phil Maton)上演3上3下,而9局試圖結束比賽的終結者狄亞茲(Edwin Diaz)狀態不太穩定,被打出兩支安打與1次保送失掉1分,不過本場比賽火力支援充足,讓失分無傷大雅,最終順利關門成功收下勝利。

