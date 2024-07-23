MLB》大都會林多雙響砲領銜擊敗馬林魚 系列賽雙方握手言和

大都會林多（中）今日上演單場雙響砲，幫助球隊拿下勝利。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會與馬林魚4連戰的最後1場比賽，雙方在馬林魚主場「LoanDepot Park」砲聲隆隆，雙方共敲出5發全壘打，其中大都會林多（Francisco Lindor）1個人包辦兩支上演單場雙響砲，帶領球隊以6：4擊敗對手，系列賽以2勝2敗握手言和。

大都會在2局上半，靠著麥克尼爾（Jeff McNeil）的兩分砲幫助球隊先馳得點；4局上半則由鷹俠（Jose Iglesias）與麥克尼爾分別打出三壘安打與高飛犧牲打再添1分，接著上場的林多大棒一揮，將小白球掃出右外野大牆之外形成陽春砲，幫助球隊攻下第4分。

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5局上半打線把握對方先發狀態不穩攻佔滿壘，並靠著觸身球「苦肉計」擠回1分，不過就此之後火力冷卻下來，直到9局上半再度輪到林多的打擊，狀況火燙的他相中紅中滑球，再度轟到外野觀眾席上演單場雙響砲，幫助球隊再添分數。

HOME RUN NO. 18 FOR FRANCISCO LINDOR pic.twitter.com/RQtcTd94Q9 — SNY （@SNYtv） July 22, 2024

FRANCISCO LINDOR'S SECOND HOME RUN OF THE NIGHT! pic.twitter.com/t5tEUAftMT — SNY （@SNYtv） July 23, 2024

投手部分，大都會先發投手皮特森（David Peterson）主投5局，其中包括5局下半貝爾（Josh Bell）的陽春砲在內一共失掉兩分，6局啟用牛棚投手布托（José Buttó），他中繼兩局也遭到克魯茲（Bryan De La Cruz）在7下陽春砲狙擊。

8局登板的梅頓（Phil Maton）上演3上3下，而9局試圖結束比賽的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）狀態不太穩定，被打出兩支安打與1次保送失掉1分，不過本場比賽火力支援充足，讓失分無傷大雅，最終順利關門成功收下勝利。

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